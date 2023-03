Ex Ilva: Morselli,per il 2023 obiettivo 4 milioni tonnellate

(ANSA) - TARANTO, 08 MAR - "Le previsioni produttive sono quelle concordate dai soci, quattro milioni di tonnellate quest'anno e poi a crescere fino ad arrivare agli otto milioni per arrivare alla piena occupazione. Va bene che il sindacato ci stimoli in questo: è il loro ruolo. Io rispetto moltissimo il sindacato in questo senso, ma è un obiettivo comune. Quindi abbiamo sempre trovato il modo di lavorare insieme". Lo ha dichiarato l'ad di Acciaierie d'Italia Lucia Morselli parlando con i giornalisti a margine dell'inaugurazione nello stabilimento di Taranto della Technical Academy, una scuola di formazione con l'obiettivo di continuare il piano di riduzione dell'impatto ambientale degli stabilimenti del gruppo e di procedere sulla strada della decarbonizzazione. (ANSA).