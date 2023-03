Ex Ilva: Morselli, risorse previste da decreto ci danno serenità

(ANSA) - TARANTO, 08 MAR - "Il decreto ha stabilito con una legge della Repubblica che possano essere utilizzate importanti risorse quale finanziamento degli azionisti, quindi Invitalia e contestualmente di ArcelorMittal. Ci ha dato una serenità e un obiettivo finanziario grandissimo. Avere lo Stato, tramite Invitalia, che investe in modo così forte nell'azienda, vuol dire che il problema del futuro sia un po' risolto". Lo ha detto l'amministratore delegato di Acciaierie d'Italia, Lucia Morselli, a margine dell'inaugurazione della Technical Academy nello stabilimento siderurgico di Taranto, parlando dell'ultimo decreto sull'ex Ilva convertito in legge nei giorni scorsi, e che destina all'azienda 680 milioni di euro convertibili in futuro in aumento di capitale. A questi si aggiungono i 70 milioni conferiti da ArcelorMittal sotto forma di crediti.

"Questo supporto - ha aggiunto Morselli - non sarebbe mai arrivato se le istituzioni pubbliche non ci avessero creduto fermamente. E' il Parlamento, è l'Italia che ci sostiene, questa è una cosa immensa". (ANSA).