Concerto mattino al Petruzzelli, domani suona quintetto di fiati

(ANSA) - BARI, 04 MAR - Sarà il 'quintetto di Fiati del Teatro Petruzzelli' il protagonista del concerto del mattino in programma domani nel politeama di Bari: Annalisa Pisanu (flauto), Gianluigi Cortecci (oboe), Michele Naglieri (clarinetto), Marco Donatelli (fagotto), Paride Canu (corno), con il pianista Mirco Ceci come ospite della formazione, si esibiranno alle 11.30 nel teatro Petruzzelli.

Il programma propone: Quintetto per oboe, clarinetto, fagotto, corno e pianoforte, in Mi bemolle maggiore, op. 16 di Ludwig van Beethoven e Trio per oboe, fagotto e pianoforte, FP 43 e Sestetto per flauto, oboe, clarinetto, fagotto, corno e pianoforte, FP 10 di Francis Poulenc.

Il 'quintetto di Fiati del Teatro Petruzzelli' nasce grazie all'intesa musicale e umana maturata durante i molti anni di esperienza artistica vissuta insieme.

La formazione intende esplorare stili e repertori differenti rispetto a quanto offerto solitamente dal contesto orchestrale, approcciandosi alla musica in modo più intimo e ricercato, con un repertorio di tipo cameristico che attinge alla ricca letteratura dedicata, nel corso del tempo, a questo tipo di formazioni.

I biglietti per il concerto sono in vendita al costo di 5 euro al botteghino del Petruzzelli (aperto dal martedì al sabato dalle 11 alle 19, e la domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.00) e su e su www.vivaticket.it.

Informazioni: 080.975.28.10. (ANSA).