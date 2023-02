Comuni: Bari, Fal inaugura nuova strada a Poggiofranco

(ANSA) - BARI, 28 FEB - Il progetto "Strade nuove" di Fal - Ferrovie appulo lucane - si arricchisce di una nuova arteria. Si tratta del collegamento fra viale Tatarella e la rotatoria fra via Mazzitelli, via Matarrese e via Escrivà, nel quartiere Poggiofranco di Bari. Con i suoi 362 metri, la strada è la più lunga fra quelle realizzate da Fal ed è stata inaugurata questa mattina alla presenza, fra gli altri, del sindaco di Bari Antonio Decaro, del presidente e del direttore generale delle Fal, Rosario Almiento e Matteo Colamussi, e dell'assessore regionale a Trasporti e Mobilità sostenibile Anita Maurodinoia.

"Si tratta di uno dei dieci lotti in esecuzione in questi mesi a cura di Fal - ha spiegato Decaro -. I lavori, dell'importo complessivo di 18 milioni di euro, termineranno a dicembre di quest'anno e credo che la viabilità di quest'area risulterà molto più fluida e razionale con il collegamento con la Ss 16 e nuove connessioni interne tra due quartieri vicini". Nel corso dell'inaugurazione è stato anche illustrato lo stato di avanzamento degli altri cantieri - cresciuto del 20% rispetto a dicembre - e i prossimi step relativi alla conclusione dei lavori. A oggi sono stati conclusi il Punto 2 (rotatoria tra via Mazzitelli, viale Cotugno e via Gen. Bellomo), il Punto 3 (viabilità di raccordo tra viale Tatarella e via Matarrese), il Punto 4 (anello di circolazione tra viale Solarino e via Cotugno) e il Punto 9 (raddoppio ferroviario tra Bari Policlinico e Bari Sant'Andrea). Gli interventi previsti sono in totale dieci, di cui nove a cura di Fal e uno del Comune di Bari. (ANSA).