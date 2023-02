Onu: Emiliano, pronto a firmare piano per sviluppo base Brindisi

(ANSA) - BRINDISI, 27 FEB - "La Regione è pronta a firmare un piano strategico per lo sviluppo della base Global service dell'Onu di Brindisi, che consenta alla base di poter crescere ed evolversi insieme al territorio". Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che con il sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi, ha incontrato il sottosegretario generale dell'Onu Atul Khare ed il rappresentante permanente d'Italia presso le Nazioni Unite a New York, l'ambasciatore Maurizio Massari, in visita ufficiale a Brindisi dove ha sede una base logistica dell'Onu dal 1994. "C'è un impegno importante - ha aggiunto Emiliano - anche con investimenti diretti da parte della Regione, ma ovviamente di concerto con il governo centrale, perché la Regione può assumere impegni con un'organizzazione internazionale solo avendo l'autorizzazione dello Stato centrale".

Per il sindaco Rossi, "oggi è un momento molto importante perché oltre al riconoscimento ed al valore dei quasi 30 anni della presenza Onu qui a Brindisi, c'è anche la possibilità di discutere del futuro. Per noi il futuro significa un maggior ed importante sostegno del Governo italiano per la base Onu di Brindisi".

"Sappiamo che c'è anche competizione tra gli Stati - ha aggiunto - in cui gli stessi Stati investono nel rapporto con l'Onu, per prestigio politico e possibilità di essere presenti nel dibattito internazionale sulle scelte più importanti. La base dell'Onu a Brindisi - ha proseguito - oltre a darci questo prestigio ci assicura quasi 400 posti di lavoro e quindi sappiamo che un possibile potenziamento avrà effetti positivi sul territorio". "E' molto importante aver incontrato il sottosegretario Onu e l'ambasciatore. Rinsaldare e potenziare i rapporti - ha concluso - vuol dire crescita del territorio di Brindisi". (ANSA).