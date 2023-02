Turismo: alla Bit presentati eventi 2023 Grotte Castellana

(ANSA) - BARI, 13 FEB - Alla Borsa internazionale del Turismo, in corso a Milano, il Comune di Castellana e la società Grotte di Castellana hanno presentato, nello stand della Regione Puglia, il programma di eventi del 2023. Presenti, tra gli altri, il sindaco di Castellana Domi Cilberti, Gianfranco Lopane, assessore regionale al Turismo della Regione Puglia, Aldo Patruno, direttore del dipartimento Turismo e cultura della Regione Puglia, Luca Scandale, direttore Puglia Promozione, Francesco Manghisi presidente del Consiglio di Amministrazione della Grotte di Castellana. Tra i principali appuntamenti del 2023 promossi dalle Grotte e dal Comune, ci sono: i "Giorni del fuoco" e "la Notte delle Fanove" che hanno portato migliaia di persone ad assistere alla rappresentazione storica dei giorni della peste e della rinascita; il Natale nelle Grotte, Hell in the Cave e il nuovo spettacolo dedicato a Peter Pan. Un calendario destinato a visitatori di ogni età. "Grotte di Castellana e Comune di Castellana Grotte hanno presentato quello che è il nuovo progetto turistico a cui stiamo lavorando, che da una parte intende valorizzare il lato esperienziale e sensoriale del nostro complesso carsico e dall'altra punta a coinvolgere sempre di più la città e il centro cittadino nei flussi turistici in arrivo a Castellana", ha dichiarato Ciliberti. "È un bilancio positivo quello registrato dalle Grotte di Castellana nel 2022 - sostiene il Consiglio di amministrazione della società formato dal presidente Francesco Manghisi, dalla vicepresidente Margherita Costante e dalla consigliera Monica Di Monte - rispetto al 2021 abbiamo potuto rilevare un incremento degli ingressi del 45% e un incremento delle vendite online del 5%. Per le Grotte è stato un anno molto intenso sia dal punto di vista turistico, e importante anche sotto il punto di vista artistico". (ANSA).