Branco aggredisce 20enne a Bari, indagano i carabinieri

(ANSA) - BARI, 31 GEN - Uno studente di vent'anni è stato aggredito ieri sera a Bari da un gruppo di quattro ragazzi, in via Re David. E' accaduto verso le 21.30. A quanto si apprende il giovane ha riportato ferite lievissime. A chiamare i soccorsi è stato un 58enne che ha riferito quanto accaduto ai carabinieri del comando provinciale. Al momento la vittima dell'aggressione non ha sporto denuncia. Sul posto è intervenuto anche il personale del 118. (ANSA).