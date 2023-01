Migranti: Geo Barents riparte da Taranto verso Mediterraneo

(ANSA) - TARANTO, 04 GEN - La nave Geo Barents di Medici Senza Frontiere sta lasciando il porto di Taranto ed è diretta in Mediterraneo per compiere nuove missioni di salvataggio. Lo riferiscono gli attivisti di Msf che confermano quanto anticipato dall'ANSA, ovvero che le autorità non hanno rilevato alcuna violazione del 'decreto Ong'. L'imbarcazione era giunta stamattina nel porto di Taranto dove sono stati fatti sbarcare 85 migranti soccorsi tra l'1 e il 2 gennaio nel Mediterraneo, prima dell'entrata in vigore del decreto. (ANSA).