Msf, verso terzo soccorso mentre nave andava a Taranto

(ANSA) - ROMA, 02 GEN - "Mentre procedevamo verso Taranto, ci è arrivata una segnalazione di un'imbarcazione in pericolo. Ci stiamo dirigendo verso questa imbarcazione per prestare soccorso". Lo riferisce Medici Senza Frontiere, che in poche ore con la nave Geo Barents ha già effettuato due soccorsi ed ha al momento 85 migranti a bordo. Alla Geo Barents le autorità italiane, dopo le prime due operazioni di salvataggio, avevano indicato il porto di Taranto per l'attracco. (ANSA).