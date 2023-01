Raccoglie petardo che poi esplode, bimbo 8 anni perde dita

(ANSA) - TARANTO, 01 GEN - Oltre al bimbo di 10 anni a cui hanno dovuto amputare la mano destra per le gravi lesioni riportate in seguito all'esplosione di un petardo, a Taranto è rimasto ferito anche un altro bambino di 8 anni che avrebbe raccolto per strada un artificio pirotecnico artigianale che gli è esploso tra le mani, causandogli la perdita di alcune dita e anche lesioni agli occhi. L'episodio è avvenuto al rione Paolo VI. Il piccolo, accompagnato dai familiari all'ospedale Santissima Annunziata, è stato poi trasferito al Policlinico di Bari.

C'è anche un terzo ferito, a Palagianello, comune del versante occidentale della provincia di Taranto: è un 19enne che, secondo quanto si apprende dall'Asl, ha riportato gravi lesioni a entrambe le mani, sempre per l'esplosione di un grosso petardo. Anche lui, dopo essere stato stabilizzato all'ospedale di Castellaneta, è stato trasportato in ambulanza al Policlinico di Bari.

Il bimbo di 10 anni della frazione di Lido Azzurro a cui la notte scorsa è esploso il petardo tra le mani, ricoverato nel reparto di Ortopedia del nosocomio tarantino, è tenuto sotto stretta osservazione dai sanitari dopo il delicato intervento chirurgico di amputazione dell'arto. (ANSA).