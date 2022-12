Nodo ferroviario: Decaro, speriamo presto soluzione definitiva

(ANSA) - BARI, 18 DIC - "La ripresa del cantiere per lo spostamento dei binari per la soluzione del nodo ferroviario, che la città attende da tanti anni, è certamente auspicabile per Bari e per la Puglia. Quindi attendiamo gli sviluppi definitivi di questo contenzioso nella speranza di poter giungere presto a una soluzione definitiva". Lo ha detto il sindaco di Bari, Antonio Decaro, a proposito del provvedimento del Consiglio di Stato che ha sospeso la sentenza del Tar che aveva bloccato i lavori del Nodo Ferroviario.

"Abbiamo sempre considerato l'importanza strategica di questo progetto per la città di Bari che consentirà una ricucitura urbanistica e sociale di due quartieri e il miglioramento della rete trasportistica pugliese - ha aggiunto - e, seppur nel rispetto delle posizioni di ciascuno e delle procedure, crediamo che questa realizzazione non possa più attendere. I fondi del Pnrr, stanziati e necessari alla realizzazione dell'intera opera, sono una occasione irripetibile che non possiamo lasciarci sfuggire". (ANSA).