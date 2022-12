Pd: Bonaccini, Renzi e Calenda? Pensiamo meno alle alleanze

(ANSA) - CERIGNOLA (FOGGIA), 10 DIC - "Non sappiamo quale sia lo scenario politico. Più che preoccuparmi delle alleanze che verranno, mi occuperei del Partito democratico". Così il presidente della Regione Emilia Romagna e candidato alla segreteria del Pd, Stefano Bonaccini, ha risposto a chi gli chiedeva di commentare le parole del governatore pugliese, Michele Emiliano, secondo il quale i candidati alla segreteria "devono chiarire che con" Renzi e Calenda "non possiamo avere nulla a che fare, né ora né mai". Bonaccini ha iniziato con un appuntamento a Cerignola (Foggia) il suo tour in cento comuni italiani. Per Bonaccini "le alleanze si fanno sui territori: stiamo andando al voto in Lazio con una alleanza con il terzo polo e senza i Cinquestelle. Si cercherà di fare il massimo per vincere con quella alleanza che avrà trovato nel programma un accordo". (ANSA).