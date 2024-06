Scholz, momento per aprire tavolo di pace lo decide Kiev

Per esserci un ingresso nelle trattative di pace "Putin dovrebbe essere disposto a ritirare le truppe", ma la conferenza in Svizzera "potrebbe essere una strada per avviare un processo in cui un giorno entri anche Putin, quando il tempo sarà maturo. E questo lo decide soltanto l'Ucraina". Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz a Berlino in conferenza stampa con il leader ucraino Zelensky. La Germania rimarrà il "più grande sostenitore" di Kiev nonostante l'avanzata dell'estrema destra alle elezioni europee, ha detto il cancelliere .



