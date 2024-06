Zelensky, conferenza Svizzera è di per sè successo

"La conferenza Svizzera è gia di per sè un successo". Lo ha detto Volodymyr Zelensky a Berlino, in conferenza stampa con Olaf Scholz. "È importante che noi abbiamo lanciato questa iniziativa perchè la guerra viene condotta contro di noi", ha aggiunto.

"Un commento sulle elezioni in Germania non sarebbe adeguato da parte mia". Lo ha detto Volodymyr Zelensky, a Berlino, in conferenza stampa con Olaf Scholz a margine della conferenza sulla Ricostruzione dell'Ucraina. "Per me è importante che la gente non voti semplicemente soluzioni filorusse. Questo è pericoloso non solo per le Ucraina, ma anche per i loro stessi Paesi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA