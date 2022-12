Pd: Bonaccini, amministratori locali non più in panchina

(ANSA) - BARI, 10 DIC - "'Ho voluto partire da una regione e da una città che sono entrambe amministrate molto bene, a proposito di qualità degli amministratori locali che voglio far diventare centrali nel futuro gruppo dirigente del Partito democratico. Non devono più essere tenuti in panchina ma messi al servizio come classe dirigente che tutti i giorni è misurata dagli elettori. Vincevano o hanno vinto anche quando si perdeva da troppo tempo a livello nazionale. Questa è la dimostrazione di cosa per me significhi un Partito democratico che sia molto attento ai territori e alle questioni che qui verranno poste. La carta di Taranto per me è un punto di riferimento''. Lo ha detto Stefano Bonaccini, a Bari, a margine della tappa di inizio del suo tour congressuale, parlando del sindaco di Bari Antonio Decaro e del presidente della Regione Michele Emiliano. (ANSA).