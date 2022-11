Sorvegliato speciale trasporta cocaina, arrestato a Barletta

(ANSA) - BARLETTA, 30 NOV - Dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato, un 45enne arrestato dagli agenti del commissariato di Barletta, dopo un inseguimento per le vie della città.

I poliziotti, nel corso di un controllo avevano notato l'uomo, un sorvegliato speciale del posto, alla guida di un'autovettura.

All'alt degli agenti il 45enne non si è fermato e ne è nato un inseguimento. Poco dopo l'uomo si è disfatto di tre grossi involucri lanciandoli dal finestrino, subito recuperati da uno degli agenti, e ha speronato la volante, per poi tentare la fuga a piedi. Ma il tentativo è durato poco perché una decina di metri dopo è stato raggiunto dai poliziotti che hanno trovato e sequestrato circa 300 grammi di cocaina, due bilancini di precisione, due telefoni cellulari privi di scheda sim e 2.440 euro in contanti. (ANSA).