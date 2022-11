Ex Ilva: sindacati chiedono incontro a ministri

(ANSA) - TARANTO, 14 NOV - I segretari generali di Fim, Fiom Uilm Roberto Benaglia, Michele De Palma e Rocco Palombella hanno inviato una richiesta di incontro urgente al ministro delle Imprese e Made in Italy, Adolfo Urso, alla ministra del Lavoro, Marina Calderone, al ministro per l'Ambiente e sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, e all'Ad Invitalia, Bernardo Mattarella sulla questione ex Ilva. La richiesta per "affrontare la drammatica situazione produttiva ed occupazionale in cui versa la società Acciaierie d'Italia e per finalizzare l'azione di patrimonializzazione disposta con gli ultimi provvedimenti normativi del governo precedente".

Inoltre Benaglia, De Palma e Palombella scrivono come "siamo convinti che l'avvio della nuova fase di Governo debba vedere nel rilancio degli investimenti e delle produzioni, nel miglioramento delle prospettive occupazionali degli obiettivi prioritari ed imprescindibili, stante anche il ruolo di azionista che lo Stato ricopre in questa società". (ANSA).