Musa Formazione entra in Next,'creiamo economia partecipata'

(ANSA) - BARI, 09 NOV - Musa Formazione, azienda che fornisce servizi di formazione a distanza tramite piattaforme web, operando nel settore della formazione professionale con una specializzazione nell'e-learning, entra a far parte di 'Next-Nuova economia per tutti', la rete che dal 2011 conta oltre 40 associati che condividono l'obiettivo di rendere l'economia "più civile, partecipata e sostenibile". E' quanto viene evidenziato in una nota. Per Riccardo Campana, fondatore e titolare di Musa Formazione, "la partnership con 'Next-Nuova Economia' nasce dalla condivisione di valori fondamentali quali il riconoscere a tutti, in maniera indistinta, la possibilità di giocare il proprio ruolo nel contesto economico e sociale, in linea proprio con la nostra mission. E la formazione estesa a tutti è il modo migliore per creare un'economia partecipata. In più, siamo sicuri che il network di Next fornirà la giusta leva per accelerare il processo di avvicinamento della formazione al mondo del lavoro, una delle prerogative della nostra mission".

Luca Raffaele, direttore generale Next Economia, evidenzia che "la sostenibilità deve stare sempre di più al centro dei percorsi formativi. Il nodo del merito, grave errore di sostanza e comunicativo di questi giorni, si risolve riducendo il 'gap' di partenza delle future generazioni e fornendo nuove conoscenze e competenze che possono contrastare l'ingiustizia social di questi anni, senza categorie e talenti sovrannaturali. La collaborazione con Musa per noi è essenziale per creare un'alleanza formativa capace di connettere docenti e studenti sui temi digitali, della sicurezza e dell'economia civile. I percorsi che svilupperemo parleranno realmente di sostenibilità nelle scuole e con le famiglie degli studenti". Nata nel 1996, Musa negli anni ha potuto contare su oltre 80.000 iscritti ai suoi corsi che spaziano su molteplici campi di formazione.

