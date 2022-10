Lavora in stiva nave a Taranto e ha un malore, muore 46enne

(ANSA) - TARANTO, 28 OTT - Un operaio di 46 anni di Latiano (Brindisi), dipendente della ditta Ecologica, è stato colto da un malore improvviso ed è morto mentre era al lavoro nella stiva di una nave attraccata al porto di Taranto. Acciaierie d'Italia in una nota precisa che "il fatto si è verificato nella sezione di Ponente del Quarto Sporgente del porto, utilizzata non dal siderurgico ma da altri operatori. La ditta per la quale il lavoratore stava operando al momento del malore non era impegnata in attività per conto di Acciaierie d'Italia. L'azienda esprime il suo profondo cordoglio per quanto avvenuto". L'operaio, Piero Mingolla, probabilmente ha avuto un infarto mentre stava manovrando un escavatore nella stiva della nave che trasportava clinker per cemento. A quanto si è appreso, a dare l'allarme sono stati alcuni colleghi che, finito il turno, si erano radunati sulla banchina e non vedendolo arrivare sono andati a cercarlo, trovandolo senza vita all'interno dell'escavatore. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, la Capitaneria di porto e i carabinieri.