Xylella: Coldiretti Puglia, altri 42 ulivi infetti

(ANSA) - BARI, 06 OTT - La Xylella avanza ancora verso la provincia di Bari e infetta altri 42 ulivi: lo rileva Coldiretti Puglia sulla base del decimo monitoraggio con le analisi di laboratorio che hanno conclamato la malattia su 9 ulivi a Fasano, 14 a Martina Franca e 2 a Locorotondo, tutti in zona contenimento, mentre sono 17 gli ulivi infetti da Xylella a Polignano, di cui 11 in zona cuscinetto e 6 in zona indenne.

"Per provare ad invertire la rotta - dicono dall'organizzazione - Coldiretti e Unaprol sono impegnati nel tentativo di salvare la piana degli ulivi monumentali dal batterio della Xylella che sta distruggendo l'olivicoltura pugliese, con gli innesti e sostenendo nuovi metodi di sorveglianza, come la task force cinofila, col supporto scientifico dei ricercatori dell'Ipsp del Cnr". (ANSA).