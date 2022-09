Elezioni: in Puglia 12 seggi a Fdi, 8 al M5S e 5 al Pd

(ANSA) - BARI, 27 SET - Dodici seggi a Fratelli d'Italia, otto al M5S, sette Forza Italia, cinque alla Lega, cinque al Pd, uno Noi Moderati, uno a Sinistra e Verdi e uno ad Azione-Italia Viva: dovrebbe essere questa, salvo riconteggi, la suddivisione dei seggi in Puglia in base all'esito delle votazioni di domenica. Non dovrebbero farcela ad entrare in parlamento la presidente del Consiglio regionale Loredana Capone e il vicepresidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, così come dovrebbero restare fuori l'assessora regionale ai Trasporti Anita Maurodinoia e il direttore generale Arpal, Massimo Cassano. (ANSA).