Guerini, pace non si nutre solo di buoni propositi

(ANSA) - LECCE, 20 SET - "La pace è la vetta finale di ogni nostra azione, un edificio da costruire. In questo ambito un modello di difesa è essenziale. Perché la pace non è nutrita solo da buoni propositi ma anche da una difesa efficiente. Anche per questo le forze italiane armate sono elemento di primaria importanza della nostra architettura istituzionale". Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini a Lecce, nel corso della consegna del brevetti di volo dell'Aeronautica alla presenza del Capo dello Stato. Guerini ha ricordato che "in questi momenti difficili la volontà di fare squadra è uno strumento indispensabile per superare le avversità. Un insegnamento in questo senso ci arriva da Est. Impossibile non pensare allo sforzo del popolo ucraino". (ANSA).