Incidenti stradali: perde controllo auto, muore 21enne

(ANSA) - TARANTO, 17 SET - Il 21enne Raffaele Laera è morto la scorsa notte in un incidente stradale a Castellaneta (Taranto): guidava una Lancia Y (e non una moto, a differenza di quanto si era appreso in un primo momento) che ha sfondato una balaustra ed è finita in una scarpata, nel cortile interno di alcune palazzine popolari. Sul profilo Facebook della vittima tanti messaggi di dolore e di vicinanza alla famiglia da parte degli amici del 21enne. "Questa mattina - afferma il sindaco di Castellaneta, Giovanni Gugliotti - Castellaneta si è svegliata con un dolore immenso per la perdita di un suo giovane figlio. Mi unisco al dolore dei suoi genitori, di tutta la sua famiglia e dei suoi amici. Ciao Raffaele".