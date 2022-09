Arte: a 'Lectorinfabula european' opera su Torre Castiglione

(ANSA) - BARI, 16 SET - Il festival 'Lectorinfabula european', a Conversano dal 19 al 24 settembre 2022 sul tema "Il Giudizio Universale", ospiterà un'opera ispirata a Torre Castiglione, un luogo d'interesse culturale e archeologico di Conversano, intitolata "La Cruna dell'ago" a cura di Valentina Iacovelli. Si tratta di un'installazione di Pierluca Cetera e Maurizio Di Feo di 'Contempo' Produzioni per l'Arte e Cultura Contemporanea.

L'opera nei prossimi giorni sarà esposta, in dimensioni ridotte rispetto al progetto originale, nella chiesa sconsacrata di San Giuseppe, nella città sede d'incontri e dibattiti del festival Lectorinfabula 2022.

"Si tratta di sei lastre di ferro - si legge in una nota della Fondazione di Vagno - che riproducono figure antropomorfi e animali, in particolare capre, che saranno collocate sul fondale della chiesa, ai lati dell'altare". Cetera e Di Feo, su commissione della direttrice di Contempo, Valentina Iacovelli, hanno reinterpretato la storia di Torre Castiglione. "La cruna del lago" è stata sottoposta a un processo di variazioni di umidità e temperatura. Gli effetti della corrosione - aggiunge la nota - creano una variazione di tonalità come in un dipinto, per un risultato visivo finale cercato". "Una rottura che porta la sua collocazione all'interno della Chiesa di San Giuseppe, a Conversano, nell'ambito della rassegna internazionale di cultura Lectorinfabula, e ben si sposa con la tematica scelta dal Festival: "Il Giudizio Universale". (ANSA).