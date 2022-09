Ucciso 20enne nel Foggiano: Libera, sradicare sottocultura mafia

(ANSA) - FOGGIA, 03 SET - "Crediamo sia necessario uno sforzo comune e corale per vincere la cultura della morte e della sopraffazione, per sradicare la sottocultura mafiosa che toglie libertà e nega i diritti, impedendo anche di vivere spensieratamente una festa patronale o di girare per le strade della propria città". Lo scrive il coordinamento provinciale di Libera Foggia, l'associazione fondata da don Ciotti contro le mafie, commentando l'omicidio del 20enne Andrea Gaeta avvenuto la scorsa notte a Orta Nova.

Per Libera, "ora più che mai occorre chiedere con forza che ciascuno faccia la propria parte, a partire dalla politica e dalle istituzioni che devono avere a cuore questa provincia immaginando e realizzando, insieme ai cittadini, una proposta sociale e culturale che metta al centro i veri bisogni di cittadini". "Politica e istituzioni - aggiunge l'associazione - devo ascoltare il grido che proviene da questa terra: il grido che proviene da chi resiste, da chi prova a realizzare piccoli percorsi di giustizia sociale, ma anche da chi - conclude - è stanco di vivere in mezzo a tanta violenza e paura". (ANSA).