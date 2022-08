Calcio:Bari; esordio interno con Palermo, corsa al biglietto

(ANSA) - BARI, 17 AGO - Ci sono già le code ai botteghini delle rivendite per acquistare i biglietti dell'esordio stagionale del Bari in serie B, venerdì sera contro il Palermo al San Nicola (fischio d'inizio alle 20,45). Al momento fanno sapere dal club che tra abbonati e tagliandi venduti si è superata ampiamente quota 12mila e nel mondo della tifoseria non si esclude che si arrivi ai 15mila (anche con l'arrivo dei sostenitori rosanero dalla Sicilia).

Intanto prosegue la campagna acquisti del Bari: il ds Polito insegue tre nuovi puntelli, uno per reparto. Non è per nel mirino dei pugliesi l'attaccante Di Carmine (Cremonese), mentre resta aperta la pista Gytkjaer (del Monza). (ANSA).