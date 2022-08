Notte Taranta: parte festival itinerante a Zollino

(ANSA) - BARI, 16 AGO - Sarà il 17 agosto il Comune di Zollino (Lecce) a ospitare il tour del Festival itinerante "La Notte della Taranta". La serata prenderà il via alle 21 nella villa comunale con la musica di 'A Sud' di 'Bella Ciao'. "Un grande affresco popolare, il racconto della vita e dei sentimenti di un popolo attraverso - si legge in una nota - un repertorio che va dal canto sociale e di protesta ai canti d'amore e al ballo, ispirato a Ci ragiono e canto di Dario Fo del 1966". Riccardo Tesi (organetto, direzione musicale), Elena Ledda (voce), Lucilla Galeazzi (voce), Alessio Lega (voce, chitarra), Nando Citarella (voce, tamburello, chitarra battente), Maurizio Geri (voce, chitarra), Gigi Biolcati (percussioni, voce), Claudio Carboni (sax) guidano l'ascoltatore "in un viaggio nel passato che aiuta ancora una volta a capire e decifrare il nostro presente". Tredici brani che tracciano un ideale percorso che parte dal centro del Belpaese, attraversa il sud e arriva in Sardegna.

A seguire i 'Criamu', il gruppo che da oltre vent'anni "fa veicolare un messaggio di recupero e rispetto delle tradizioni popolari pur rimanendo ben aperti sulla realtà anche tecnologica che ci circonda", ed è composto da: Dj Aka Bellezza, programmazioni; Valeria Giagnotti, fisarmonica; Katia Giagnotti, voce e tambureddhru; Mino Cavallino, voce, tambureddhru e chitarra.

Dal 4 al 25 agosto, 21 comuni del Salento, con 43 concerti di pizzica, oltre 400 artisti e condurrà alla lunga notte del Concertone del 27 agosto a Melpignano (Lecce). (ANSA).