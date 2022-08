Peluche e giocattoli falsi, sequestrati a Lecce 80mila articoli

(ANSA) - LECCE, 12 AGO - Peluche e giocattoli contraffatti con riproduzioni di personaggi di Walt Disney sono stati sequestrati a Lecce dalla Guardia di finanza. Oltre 80mila articoli, per un valore commerciale stimato dagli inquirenti superiore ai due milioni di euro, sono stato scoperti all'interno di due attività commerciali i cui proprietari sono stati denunciati. Entrambi sono accusati di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, e di ricettazione. L'attività dei militari del gruppo di Lecce e della compagnia di Otranto rientra nell'ambito di controlli per la repressione dell'abusivismo e della contraffazione. Nel caso specifico l'ispezione nei due negozi ha permesso di recuperare articoli contraffatti, ovvero privi dei requisiti di sicurezza - si legge in una nota della Gdf - di noti marchi: Air pods, peluche e personaggi del mondo Disney, Pokemon, Avengers, Super Mario Bross. I finanzieri hanno anche accertato che i due punti vendita erano centri di approvvigionamento per molti ambulanti locali e nei confronti di quest'ultimi sono stati avviati approfondimenti investigativi in ragione dell'assenza di documentazione che attestasse l'acquisto e la provenienza della merce. (ANSA).