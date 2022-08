Notte Taranta: il Festival itinerante fa tappa ad Alissano

(ANSA) - BARI, 11 AGO - Il 12 agosto il Festival itinerante "La Notte della Taranta" farà tappa ad Alessano (Lecce), dove, in piazza Don Tonino Bello, ci saranno le esibizioni del gruppo di musica popolare salentina Aria Corte e dell'Uccio Aloisi Gruppu.

La serata comincerà alle 21 "con le note - è specificato in un comunicato diffuso dall'ufficio stampa della Notte della Taranta - dello storico gruppo Aria Corte, capitanato dal suo fondatore Rocco Borlizzi, che ritorna sulle scene riproponendo 'Damme La Manu'". Sul palco poi spazio all'Uccio Aloisi Gruppu.

"Antonio Aloisi, meglio conosciuto come Uccio Aloisi (morto nel 2010), che, insieme ad Uccio Bandello e Uccio Melissano, fondò il leggendario gruppo 'Li Ucci', custode della tradizione popolare degli "stornelli", canti di lavoro e di amore spesso improvvisati al ritmo del tamburello. Aloisi è stato uno degli ospiti fissi della Notte della Taranta e ha calcato i palchi più importanti della musica popolare collaborando con artisti di fama internazionale e artisti italiani, tra cui Buena Vista Social. Aloisi ha dato vita ad un proprio gruppo, gli 'Uccio Aloisi Gruppu' che continua il percorso della musica popolare con Antonio Calsolaro, Domenico Riso, Luigi Nuzzo, Pasquale Pizzolante, Max Però".

Giunta alla sua 25/a edizione, dedicata al tema "La tradizione del nuovo", la Ragnatela della Taranta, il più grande festival itinerante italiano, dal 4 al 25 agosto attraverserà 21 comuni del Salento, con 43 concerti di pizzica, oltre 400 artisti e condurrà alla notte del Concertone del 27 agosto a Melpignano (Lecce), con il maestro concertatore Dardust, che sarà trasmesso su Rai 1, giovedì 1 settembre alle ore 23.15.

