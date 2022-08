Campionati italiani canoa, Centrone oro nel K1 200 e 500 metri

(ANSA) - BARI, 09 AGO - La barese Alessandra Centrone, dei canottieri Barion, ha conquistato l'oro ai Campionati Italia di canoa velocità nel K1 Ragazze sui 200 e sui 500 metri, conquistando anche un bronzo sui 1000 metri nella stessa categoria.

La 16enne si è imposta a Castel Gandolfo, alle porte di Roma, con i migliori prospetti nazionali delle categorie Ragazzi, Junior e Under 23.

Il primo oro è arrivato sui 500 metri, distanza che ha esaltato Alessandra Centrone nel K1 Ragazze con il tempo di 2'06.54. Il bis è arrivato sui 200 metri, in 43.75. Poi c'è stato il bronzo sui 1000 mt che ha confermato l'atleta barese come vero talento della categoria. "Tutti i ragazzi del Barion hanno dato il massimo - osserva l'allenatore Dario Bianchini, al seguito dei canoisti del circolo di molo San Nicola -. Da Alessandra Centrone sono arrivate le conferme che aspettavamo. Avanti così". (ANSA).