In scooter tentano rapina in un centro commerciale, due in fuga

(ANSA) - BRINDISI, 02 AGO - Tentata rapina fallita questa mattina nel centro commerciale "Le Colonne" Brindisi. In due a bordo di uno scooter hanno forzato un ingresso secondario puntando al corridoio centrale dove è presente una gioielleria.

Coperti da casco integrale ed una giacca mimetica i due hanno cercato di avvicinarsi alle attività commerciali, ma sono fuggiti dopo l'attivazione del sistema di sicurezza da parte dei vigilantes. All'interno del centro commerciale c'erano già diversi clienti, impauriti davanti all'irruzione dei due uomini in scooter. Sul posto per i rilievi gli agenti della Squadra Mobile di Brindisi che hanno acquisito i primi elementi, tra cui i filmati delle telecamere interne, per cercare di individuare i presunti rapinatori (ANSA).