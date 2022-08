Rogo nel Foggiano, distrutti oltre 10 ettari di bosco

(ANSA) - BARI, 02 AGO - Un incendio di vaste proporzioni è in corso ad Alberona (Foggia) in zona 'Bosco Mezzana'. A fuoco da oltre due ore oltre 10 ettari di bosco sotto il paesino dei monti Dauni. Sul posto stanno lavorando 20 unità anti incendio boschivo, tra personale Arif (agenzia regionale per le attività irrigue e forestali), vigili del fuoco, carabinieri forestali, Protezione Civile e volontari. Da qualche minuto sta operando anche un Fire Boss decollato da Grottaglie. (ANSA).