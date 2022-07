'Il libro possibile': Rosella Santoro, edizione entusiasmante

(ANSA) - VIESTE, 30 LUG - "Entusiasmante, incoraggiante per il futuro e stimolante". Così Rosella Santoro, direttrice artistica de 'Il libro possibile' definisce la 21ª edizione del festival che si è conclusa ieri sera con un successo di pubblico nella tappa di Vieste (Foggia), che ha seguito quella di Polignano a Mare (Bari).

"C'è stata una partecipazione di pubblico numeroso, attento e che ha resistito fino a tarda notte a parlare di libri e ad ascoltare tematiche importanti - ha sottolineato Santoro -.

Questo vuol dire che c'è bisogno di tornare a riflettere e di tornare a dialogare e a confrontarsi in modo garbato e gentile.

Evidentemente 'Il libro possibile' ha saputo intercettare questa necessità. Grazie anche ai nostri relatori che hanno saputo coinvolgere il pubblico non mettendo una distanza ma creando un clima circolare di idee e cordialità". (ANSA).