Innovazione:a Bari una business school per i talenti del Sud

(ANSA) - BARI, 21 LUG - I corsi inizieranno a settembre ma il taglio del nastro simbolico della scuola di formazione post lauream e manageriale fondata da Politecnico di Bari, Confindustria Puglia, Exprivia, Ance Bari-BAT, Banca Popolare di Bari e Spegea c'è stato stamattina. Si chiama Mete ed è una nuova business school, la prima in Puglia, per formare i futuri talenti e gli imprenditori del Mezzogiorno. Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e il sindaco di Bari Antonio Decaro hanno visitato oggi la struttura di viale Japigia che tra poche settimane accoglierà gli studenti dei numerosi master in partenza, da quello in eCommerce e Digital Export Management al master in Agri-Food Management and Sustainability, in Digital transformation, in General Management e Sviluppo d'impresa. "In quasi venti anni la Puglia ha fatto un percorso di crescita e di sviluppo rilevantissimo, distinguendosi anche a livello nazionale - ha detto il governatore della Puglia Michele Emiliano rivolgendosi agli studenti - , al punto che molte realtà imprenditoriali si qualificano nel mondo non solo come Made in Italy, ma come Made in Puglia. L'alta formazione manageriale dei giovani laureati si inserisce in questo percorso". Il sindaco Antonio Decaro ha ricordato che "negli ultimi anni Bari è riuscita ad attrarre investimenti di grandi aziende specializzate in diversi settori che hanno scelto di puntare sul nostro territorio a fronte di una serie di condizioni vantaggiose, frutto di una forte sinergia interistituzionale, e di un'offerta di servizi in crescita. La nascita di questa nuova business school, se da un lato potrà accompagnare questa fase espansiva attraverso una formazione altamente qualificata, dall'altro consentirà ai giovani laureati di studiare e perfezionare le proprie competenze senza dover lasciare la propria terra". (ANSA).