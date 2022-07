Irene Grandi e Karima a Corato per 'Gustojazz'

(ANSA) - BARI, 19 LUG - Promuovere il territorio attraverso il connubio tra la musica, in particolare il jazz, e l'enogastronomia. Sarà un'intera settimana di eventi e concerti quella che caratterizzerà la IV edizione del festival 'Gustojazz' che dal 25 al 31 luglio si terrà a Corato (Bari) che ha in cartellone anche le esibizioni di Irene Grandi e Karima e un omaggio a David Bowie. 'GustoJazz' è organizzato dall'associazione culturale 'Art Promotion' con la direzione artistica di Alberto La Monica. Il festival si svilupperà con un programma di proposte artistiche diverse, anche valorizzando alcuni luoghi della città come parco comunale Sant' Elia, le vie del centro storico, Piazza Abbazia e Piazza Di Vagno.

La rassegna sarà un evento culturale che celebrerà la musica jazz in tutte le sue declinazioni e che darà la possibilità al pubblico di conoscere e scoprire alcune produzioni agro-alimentari e gastronomiche che caratterizzano il territorio. Il 29 luglio, infatti, ci sarà l'inaugurazione del 'Parco del Gusto', "primo esperimento" - si legge in una nota - "pensato per coinvolgere le realtà produttive locali attraverso esposizioni e degustazioni negli stand allestiti nel parco comunale". Sono previsti incontri di approfondimento sul tema.

La musica sarà protagonista già dal primo giorno con il concerto il 25 luglio di Roberto Gatto (ore 21.30 - Piazza Abbazia, ingresso gratuito). Venerdì 29 luglio (21.30 parco Comunale) il concerto gratuito di Karima. La chiusura della quarta edizione di 'Gustojazz', invece, sarà affidata a Irene Grandi, domenica 31 luglio, unica tappa in Puglia di "Io in Blues'. L'evento, con ingresso a pagamento, si terrà nel parco comunale alle 21.30.

