Incidenti: Anas, cinque feriti sulla Adriatica.Corsia chiusa

(ANSA) - BARI, 18 LUG - E' di cinque persone ferite il bilancio di un incidente stradale verificatosi al km 668,710 della statale 16 'Adriatica', all'altezza del territorio comunale di Foggia.

Temporaneamente chiusa al traffico la corsia in direzione nord.

Il sinistro ha coinvolto due autovetture e un mezzo pesante.

Per consentire la rimozione dei mezzi e il ripristino delle condizioni di sicurezza della strada - comunica Anas - il traffico è interdetto dal km 670,500 al km 661,000 con deviazione della circolazione sulla viabilità di adiacente con indicazioni in loco (SS 17 - SP 21 - SP 13 oppure in alternativa Autostrada A14).

Anas, Polizia Stradale ed il personale del 118 sono sul posto per garantire il ritorno alla regolare percorribilità nel più breve tempo possibile. (ANSA).