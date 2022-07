Digithon 2022, vince la startup piacentina Cshark

(ANSA) - BISCEGLIE, 10 LUG - La startup piacentina Cshark che opera nel settore dell'Information Technology ha vinto l'edizione 2022 di DigithON, maratona digitale italiana.

aggiudicandosi un assegno da 10.000 euro offerto da Confindustria Bari e BAT, consegnato da Francesco Boccia, fondatore della manifestazione e da Sergio Fontana, presidente di Confindustria Bari e BAT. Cshark ha presentato un nano-satellite Pilot-1, con cui fare da apripista alla creazione di una rete di device orbitanti interconnessi ad una rete ibrida. L'obiettivo principale di CShark è quello di creare una costellazione privata di nano-satelliti compiendo un primo piccolo passo verso la private space economy. La mission aziendale a lungo termine riguarda l'impiego di tale collegamento per avere dispositivi sempre più eterogenei ed innovativi e fornire una moltitudine di soluzioni che agevolano settori legati all'industria 4.0.

"Siamo felicissimi di partecipare a DigithOn2022 e di dare un sostegno non solo morale, non solo con le parole, ma anche con i fatti. Sosteniamo chi punta sull'innovazione, sulla ricerca.

Sosteniamo DigithOn per il felice connubio che crea fra startup e aziende già esistenti sul territorio pugliese e a livello nazionale", ha dichiarato Fontana intervenendo alle Vecchie Segherie di Bisceglie dove si è svolta la manifestazione.

"Coesione sociale e rispetto dell'ambiente è il mondo che ci propongono le startup - ha detto Francesco Boccia, ideatore di Digithon - La politica smetta di inseguire affannosamente il digitale e si metta al servizio di questi ragazzi accompagnando il progresso senza farsi trovare impreparato". (ANSA).