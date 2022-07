Libro possibile: maltempo a Polignano, appuntamenti al chiuso

(ANSA) - BARI, 08 LUG - A causa delle condizioni meteorologiche, "tutti gli appuntamenti del Libro Possibile a Polignano a Mare previsti per oggi, venerdi 8 luglio, in piazza Aldo Moro e piazza San Benedetto, sono spostati al Cinema Multisala Vignola, in via delle Rimembranza".

L'organizzazione ha inoltre reso noto che gli appuntamenti "in programma sulla Terrazza dei Tuffi e sulla Balconata Santa Candida sono spostati presso il Palazzo San Giuseppe, via Mulini, 2. Gli orari rimangono invariati come da programma ufficiale del festival". (ANSA).