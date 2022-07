Medimex: Emiliano, musica Mediterraneo è segno speranza

(ANSA) - BARI, 07 LUG - "In un momento difficile per il mondo, la musica e la capacità della Puglia di accogliere e strutturare eventi come il Medimex è un segno di speranza. Per noi la musica del Mediterraneo, il Medimex, è un segno della nostra forza irresistibile di non mollare come tutti i pugliesi che, nel mondo e in Puglia, fanno onore all'Italia e si comportano in modo coerente e umano. Perché questo è l'altro punto fondamentale: la Puglia è un bene di tutta l'umanità, non è solo dei pugliesi e noi ne siamo i custodi". Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, durante la presentazione della tappa barese del festival di musica in programma dal 13 al 15 luglio.

"Noi utilizziamo la cultura come un tonico dell'umore, della nostra propensione all'intrapresa economica, per stimolare lo studio, la concezione della vita - ha aggiunto Emiliano - . La musica ha cambiato intere generazioni e deve continuare a farlo.

Il Medimex è questo. A Taranto, secondo il mio giudizio, questa manifestazione è stata una svolta per la città anche nella testa delle persone". (ANSA).