A Bari un murale in omaggio a Gino Strada

(ANSA) - BARI, 29 GIU - Sensibilizzare sull'importanza della solidarietà, della speranza e della pace, anche rendendo omaggio alla figura di Gino Strada, fondatore di Emergency, deceduto il 13 agosto del 2021. Sentimenti ed ideali che hanno ispirato a Bari la realizzazione di un murale da artiste pugliesi all'interno del sottopasso Duca degli Abruzzi. Sabato 2 luglio alle 10.30 ci sarà l'inaugurazione dell'opera che si compone di quattro progetti grafici. L'iniziativa di Bari si inserisce all'interno del progetto più ampio 'Scendiamo in piazza'.

"Il progetto sta attraversando l'Italia - si legge in una nota - con l'obiettivo di sostenere un movimento spontaneo di cittadini che vogliono riappropriarsi degli spazi urbani per trasformarli in luoghi di incontro e socializzazione più vivibili e accoglienti". A Bari in 14 giorni di lavori si sono alternati collaborando con le artiste oltre 30 cittadini volontari. L'opera è il frutto di una 'Call for artists' lanciata in rete dall'associazione 'Retake Bari' attraverso la quale sono stati selezionati i quattro progetti grafici che compongono il murale e le quattro artiste pugliesi che li hanno realizzati: Daniela Giarratana, Nadia Gelsomina, Amalia Tucci, Daniela Sersana. "Fondamentale per la buona riuscita di questa iniziativa su Bari, la partnership -conclude la nota - con Ferrovie dello Stato che ha concesso spazi e supportato le attività di recupero urbano promosse da Ace e Retake". (ANSA).