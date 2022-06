Cis: Carfagna il 28/6 a Brindisi per firma contratto sviluppo

(ANSA) - BARI, 23 GIU - Oltre 100 milioni di euro per Brindisi e Lecce e altre risorse economiche per finanziare i progetti dei comuni che ricadono nella fascia costiera delle due province: circa 80 milioni di euro. Sarà presente anche la Ministra per il Sud e la coesione territoriale Mara Carfagna martedì 28 giugno a Brindisi, in Prefettura, per la firma del Cis (Contratto istituzionale di sviluppo) 'Brindisi-Lecce costa adriatica', che metterà a disposizione dei territori finanziamenti economici per sviluppare progetti e opere legati anche alla mobilità ed alla fruizione del litorale.

Soddisfazione è stata espressa dai sindaci dei due Comuni. "Il lungo lavoro partito nel 2018 con l'assessore Alessandro Delli Noci - dichiara il sindaco di Lecce Carlo Salvemini - è stato premiato. Possiamo essere molto felici e orgogliosi. La visione strategica di trasformazione della città, di riqualificazione e sviluppo sostenibile delle costa è stata riconosciuta". Tra i progetti che saranno finanziati a Lecce, la realizzazione di un grande parcheggio e della stazione di sosta di bus urbani e turistici nell'area dell'ex Foro Boario per un valore economico di 29 milioni di euro.

"Abbiamo ottenuto come interventi immediatamente cantierabili - sottolinea il sindaco di Brindisi Riccardo Rossi - la riqualificazione dell'ex Collegio Tommaseo come polo dell'Innovazione del mare per un valore di 30 milioni di euro".

"Si tratta di un complesso monumentale la cui ristrutturazione è imponente e che la città chiedeva da decenni -conclude - essendo stato un fiore all'occhiello della formazione". (ANSA).