Recuperata la speleologa caduta in una grotta in Puglia

(ANSA) - BARI, 20 GIU - È stata recuperata la speleologa infortunatasi ieri nella grotta Rotolo nel territorio di Monopoli, nel Barese. Lo rende noto il Soccorso alpino e speleologico Puglia. "I tecnici dopo aver operato ininterrottamente dalla serata di ieri, hanno consegnato - è scritto nel comunicato - Emanuela alle cure dei 118".

La speleologa è stata accolta da un applauso. La donna era imbracata ma non in barella, con il braccio ferito fasciato e appariva in buone condizioni. "È stata una grande emozione - commenta il presidente Gianni Grassi - vederla riemergere dalle viscere della terra dopo 26 ore lunghe e durissime per i 40 tra sanitari e i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico che hanno dato tutto per questo straordinario risultato". (ANSA).