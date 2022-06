Roghi abusivi in campagne Bari, denunciato 60enne

(ANSA) - BARI, 08 GIU - Aveva accatastato su un'area di circa 50 metri quadri, in una campagna alla periferia di Bari, rifiuti speciali come materassi usati, pezzi di mobili in legno e parti ferrose di arredi metallici ai quali stava dando fuoco. Lo hanno scoperto gli agenti della Polizia locale di Bari che hanno denunciato un 60enne per i reati di incendio e gestione illecita di rifiuti. L'area interessata dalla combustione in via San Giorgio Martire, e una superficie attigua dove c'era un altro deposito abusivo di rifiuti speciali non pericolosi per circa 10 metri cubi di materiale, sono stati sottoposti a sequestro giudiziario.

La pattuglia era in perlustrazione in campagna quando ha notato una improvvisa colonna di fumo scuro. Sul posto gli agenti sono riusciti a bloccare l'uomo che poco prima aveva appiccato il rogo mentre tentava di dileguarsi e a spegnere le fiamme. "Un grosso contributo può giungere dai cittadini - commenta l'assessore comunale all'Ambienta Pietro Petruzzelli - che responsabilmente possono segnalare a tutte le forze di polizia eventuali accumuli e depositi sospetti sulle aree cittadine, probabile oggetto di successive accensioni dolose e pericolose per l'ambiente". (ANSA).