Ordigno bellico su spiaggia Salento, fatto brillare

Un ordigno bellico ancora funzionante è stato scoperto da un bagnante sul litorale di Torre Chianca, marina di Lecce, a circa due metri dalla riva.

Sul posto sono arrivati gli agenti della sezione Volanti della Questura di Lecce che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area in attesa dell'arrivo degli artificieri e dei militari dell'11° Reggimento Guastatori di Foggia. L'ordigno, un proiettile d'artiglieria 75 mm HE di fabbricazione italiana, è stato fatto brillare successivamente in sicurezza.