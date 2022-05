Calcio: Lecce; gruppo Collardi nuovo socio del club

(ANSA) - LECCE, 27 MAG - "E' una giornata storica per il calcio leccese, una giornata che cambia il corso degli eventi".

Così Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, nella conferenza stampa di presentazione dei nuovi soci che entrano a far parte della società giallorossa, neopromossa in serie A. Si tratta di imprenditori internazionali provenienti dalla Svizzera e dall'Indonesia, che fanno parte del gruppo di Boris Collardi, 47enne banchiere italo-svizzero. Il gruppo è composto dallo stesso Collardi insieme con gli investitori Pascal Picci e Alvin Sariaatmadja.

Picci, svizzero di lontane origini italiane, è presidente di una società finanziaria attiva nella gestione dei fondi e già presidente della Sauber, proprietaria della omonima scuderia di Formula 1 (poi trasformatasi in Alfa Romeo); Alvin Sariaatmadja, 38enne, è amministratore delegato della Emtek, una media company indonesiana che investe in tecnologia, comunicazione e assistenza sanitaria.

"Sono ingressi che innalzano la qualità della compagine - prosegue Sticchi, ma che non deve innalzare l'asticella delle aspettative. E' un percorso graduale, con il gruppo che acquisisce il 10%: gli obiettivi sportivi non cambiano, l'asticella sportiva non si alza, quella dell'equilibrio economico sì. Restiamo sempre con il nostro progetto basato sui giovani e sulla patrimonializzazione. Insomma è un percorso graduale quello intrapreso, perché per ora ci stiamo fidanzando.

Vedremo se potremo sposarci". (ANSA).