Ultraleggero precipita a Trani, forse due morti

(ANSA) - TRANI, 22 MAG - Un ultraleggero con due persone a bordo è precipitato poco fa nelle campagne di Trani. Sul posto sono accorsi i soccorritori che temono che i due occupanti del velivolo siano deceduti.

Un altro ultraleggero, per cause in corso di accertamento, ha compiuto un atterraggio di emergenza su uno sterrato nei pressi dei caselli autostradali tra Trani e Corato. Il pilota di quest'ultimo velivolo è stato soccorso e portato in ospedale.

(ANSA).