Ramo cade da albero alto 20 metri, tre auto danneggiate a Lecce

(ANSA) - LECCE, 10 MAG - Un grosso ramo di un albero alto 20 metri, della specie dei platani, è caduto questa mattina in piazzetta Verdi a Lecce danneggiando tre auto parcheggiate nelle vicinanze. Non c'erano persone a bordo delle auto e non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e gli agenti della Polizia locale. Le auto danneggiate sono una Mini Cooper D, una Mini Club Man e una Land Rover Discoveri. I Vigili del fuoco hanno provveduto alla rimozione e al taglio dei rami pericolanti e alla messa in sicurezza della zona. (ANSA).