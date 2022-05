Corsi da 3mila euro per falsi attestati da oss, 5 arresti

(ANSA) - LECCE, 04 MAG - In "tantissimi giovani, in tutta Italia" hanno pagato a una Fondazione tremila euro a corso per essere riconosciuti come operatori socio sanitari, ma l'attestato rilasciato era falso: cinque persone sono state arrestate dai militari dei Comandi provinciali di Lecce e Brindisi della Guardia di Finanza.

Nell'ambito dell'operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Lecce, sono stati eseguiti sequestri per un valore complessivo di un milione di euro e perquisizioni nei confronti di 250 società collegate alla Fondazione. In totale, gli indagati sono 17.

Le persone indagate nell'ambito dell'operazione denominata "Attestati sterili" sono accusate, a vario titolo, di truffa aggravata, contraffazione di atti aventi valenza pubblica, falsità materiale e autoriciclaggio. (ANSA).