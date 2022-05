Covid: a Bari reparto per asintomatici gestito da infermieri

(ANSA) - BARI, 03 MAG - L'Asl Bari ha attivato all'interno dell'ospedale San Paolo del capoluogo pugliese un reparto Covid gestito solo da infermieri che assistono pazienti positivi ma asintomatici o con lievi sintomi che sono arrivati in ospedale per altre patologie. Si tratta del primo reparto a gestione infermieristica in Italia e che permette di proseguire il programma terapeutico impostato al momento del ricovero. Il reparto si trova al settimo piano e ha cinque posti letto in quattro stanze. "Il progetto - spiega l'Asl - anche in futuro nel passaggio dalla fase pandemica a quella endemica potrà aiutare ad allentare la pressione nei reparti no Covid e i ricoveri negli ospedali Covid". (ANSA).