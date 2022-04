1 maggio: al via eventi in parco Bari con musica e sport

(ANSA) - BARI, 30 APR - Al via nel parco 2 Giugno di Bari la festa del Primo Maggio barese, organizzata da Soul Club e Bug in collaborazione con Regione Puglia e PugliaPromozione, con il patrocinio del Comune di Bari. Tre palchi e quattro aree tematiche caratterizzano l'evento che propone un'offerta trasversale, tra teatro, sport, food truck, iniziative di sensibilizzazione ambientale e soprattutto musica, con 30 dj che si alterneranno e 20 band. L'ingresso alla manifestazione è gratuito. Il sindaco Antonio Decaro ha visitato il parco allestito per la due giorni di eventi. "Sarà un'occasione per stare insieme, famiglie e bambini, la festa è già iniziata" ha detto. La programmazione artistica è partita infatti oggi con due spettacoli teatrali: 'La Cenerentola', della Casa di Pulcinella, diretta da Paolo Comentale, e una versione inedita dello spettacolo 'Quanto basta' per la regia di Alessandro Piva con Paolo Sassanelli e Lucia Zotti. A seguire l'esibizione di Francesco Tristano, pianista e compositore lussemburghese di origine italiana e il nuovo dj set 'vinyl only' di Nicola Conte.

Domani sera protagonisti del palco principale saranno i Planet Funk, gruppo che ha segnato la storia della musica dance italiana raggiungendo un grande successo internazionale grazie ai singoli Who Said e Chase the Sun. (ANSA).